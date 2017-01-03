21:28 | ФУТБОЛ — Трансферы

Конте намерен переманить Алекса Сандру в "Челси"

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"Челси" может приобрести защитника "Ювентуса" Алекса Сандру, сообщает Calciomercato. В приобретении 25-летнего бразильца заинтересован наставник лондонцев Антонио Конте, который успел поработать с футболистом во время своего прибывания в туринском клубе.

Сандро стал игроком "Ювентуса" в августе 2015 года, куда перешел из "Порту" за 26 миллионов евро. Его контракт с итальянской командой рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне чемпионата Италии бразилец провел 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Отмечается, что деньги на приобретение игрока будут выделены с продажи Оскара.

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Материалы REN-TV

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