Константин Сарсания: "Смолову, наверное, в Китае не предлагали столько, сколько Витселю"

Известный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания в интервью "СЭ" подчеркнул, что не считает активную работу китайских клубов на трансферном рынке угрозой для чемпионата России. По словам Сарсании, российским командам это в какой-то степени даже выгодно.

– Как оцените китайскую угрозу для РФПЛ?

– Это не угроза. То, что делает китайская лига, нам даже где-то выгодно. В нынешних экономических реалиях есть возможность поправить финансовое положение. Если, конечно, есть кого продать.

– Но уезжают сильные футболисты.

– Витсель бы все равно уехал. И "Зенит" от "Ювентуса" получил бы максимум 6 миллионов. А китайцы заплатили намного больше.

– С другой стороны, Смолов не поехал в Китай.

– Это выбор игрока. Смолов, вероятно, хочет проявить себя в европейском чемпионате. Витсель же поиграл и в "Бенфике", и в "Зените". Разница еще и в том, наверное, что Смолову не предлагали столько денег, сколько Витселю. (Сергей ЕГОРОВ)

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