Константин Сарсания: "Переход Панюкова зимой в российский клуб невозможен"

Главный тренер "Атлантаса" Константин Сарсания сообщил, что нападающий клуба Андрей Панюков не перейдет в российскую команду этой зимой. В августе его на год арендовала португальская "Брага", однако в конце января расторгла соглашение, после чего россиянин вернулся в Литву.

- Его переход в Россию сейчас невозможен, из-за так называемого правила "третьей майки", то есть он уже был заигран за два клуба в текущем сезоне, - цитирует ТАСС Сарсанию. - У него два варианта - либо вернуться в "Атлантас", либо перейти в чемпионат, который сейчас только начнется, в частности есть варианты из Швеции и Норвегии. Но нам еще предстоит понять, какой из них для него сейчас лучше; я думаю, сейчас ему, может быть, лучше вернуться в "Атлантас" и доиграть сезон, а там спокойно искать новую команду.

Панюков в текущем сезоне отыграл 6 матчей за дубль "Браги". Он является воспитанником московского "Динамо", а также играл за "Химки" и "Балтику".