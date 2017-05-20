Константин Сарсания: "Много предложений по Азмуну, а зарплату Смолова европейские клубы не потянут"

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что переезд нападающего "Краснодара" Федора Смолова в Европу этим летом врядли возможен. Также он сообщил, что у форварда "Ростова" Сердара Азмуна есть ряд предложений от заграничных клубов.

– Кто летом из игроков РФПЛ отправится за границу?

– Много предложений по Азмуну. Это точно знаю. Уедет он или нет – это уже второй вопрос. Про других не могу судить – просто потому, что не владею информацией.

Но в целом не так много людей, которые отправятся в Европу. Обычно получают достойные предложения те, кто хорошо проявил себя в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Вот "Ростов" показал себя с лучшей стороны. ЦСКА? Разве что Дзагоев, но он часто получает травмы. А в "Зените" и выделить некого.

– А Смолов не убедил?

– Клубы, которые и хотели бы его взять, не потянут зарплату. Плюс "Краснодар", наверное, тоже потребует за него немалые деньги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Константина Сарсании