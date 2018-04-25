Компания Golden Toys требует от "Динамо" денег за переход Рауша

По информации "Коммерсанта", компания Golden Toys LLC требует от "Динамо" обещанное вознаграждение за переход Константина Рауша из "Кельна".

В январе российский клуб заключил контракт с британской компанией Golden Toys LLC, которая была основана всего за месяц до заключения соглашения. Компания должна была получить 1,25 миллиона евро за помощь в переходе футболиста, однако сам Рауш, по словам председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского, ничего об этой организации не слышал.

Один из руководителей Golden Toys Владимир Ничипорук предупреждает "Динамо" о возможности обращения компании в палату по разрешению споров РФС, если клуб не выплатит нужную сумму.

Ничипорук в своем заявлении утверждает, что "компания находится под контролем РФС". "Динамо", по его словам, поручило агентству договориться с "Кельном" и Раушем о трансфере. Отмечается, что в контракте футболиста был указан пункт, по которому в российский клуб он мог перейти за 6 миллионов евро.

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