Колашинац бесплатно перейдет из "Шальке" в "Арсенал"

Защитник "Шальке" Сеад Колашинац летом станет игроком "Арсенала", сообщает Reprezentacija.ba. Контракт 23-летнего боснийца истекает летом этого года, и в лондонский клуб он перейдет на правах свободного агента.

Отмечается, что Колашинац предварительно договорился с "Арсеналом" о подписании соглашения. Ранее сообщалось, что в игроке были заинтересованы "Манчестер Сити", "Челси", "Эвертон" и "Милан". В текущем сезоне футболист провел 31 матч в клубных турнирах, забил три мяча и отдал 5 голевых передач.