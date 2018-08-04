Коэнтрау не может найти себе команду

Защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау не тренируется с командой. Как сообщает AS, руководство мадридского клуба разрешило 30-летнему португальцу заниматься поисками себе нового клуба. Однако игрок и его агент не могут найти подходящий вариант, так как зарплата футболиста в "Реале" составляет 2,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Коэнтрау выступал на правах аренды за лиссабонский "Спортинг", забив 1 гол и сделав 4 голевые передачи в 44 матчах. Нынешний контракт игрока с "Реалом" рассчитан еще на год.