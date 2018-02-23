Клубы РФПЛ показали самую малоприбыльную зиму за 15 лет

По данным transfermarkt.de за зимнее трансферное окно-2018 клубы премьер-лиги заработали на продажах футболистов 19 700 000 евро. Это худший результат за 15 лет. В 2003 году клубы-представители высшего дивизиона продали игроков на 5 605 000 евро, причем наибольшую прибыль получил "Ротор", за 2 миллиона евро расставшийся с Евгением Алдониным.

Траты клубов премьер-лиги этой зимой составили 28 500 000 евро, что на два миллиона меньше, чем год назад. Наименьший результат в последних сезонах был зафиксирован зимой 2016 года - 5 671 000 евро. (Кирилл БУРДАКОВ)