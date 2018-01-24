Клуб из чемпионата Англии проявляет интерес к Степаненко

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может покинуть команду, сообщает "Футбол 1". По информации источника, хавбек входит в сферу интересов одного из клубов английской премьер-лиги.

Однако отмечается, что данная сделка в текущее трансферное окно будет трудно осуществима, поскольку "горняки" согласятся продать 28-летнего игрока только в том случае, если получат хорошее предложение.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Степаненко провел 24 матча и отдал одну голевую передачу.