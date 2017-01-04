14:51 | ФУТБОЛ — Трансферы

Клуб Халка и Виллаш-Боаша готов побить мировой трансферный рекорд

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Карлос ТЕВЕС.Когда закончится "золотая лихорадка" в Поднебесной?

"Шанхай Шанган" может побить мировой рекорд по сумме трансфера. В сферу интересов китайского клуба, где играет экс-форвард "Зенита" Халк, вошел нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Шанхай Шанган", возглавляемый Андре Виллаш-Боашем, предложил за габонца 150 миллионов евро.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, самому Обамеянгу предложен контракт на сумму более 41 миллиона евро за сезон – около 800 тысяч в неделю. Это сделает Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Напомним, что в конце декабря игроком "Шанхай Шанган" стал полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов.

Новый клуб Ахмедова рекордсмен по трансферам

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Баск

Где плач о бедных китайских бабушках? А-У!

16:18

Митяй Антибомж

Уверен, Обамеянг не променяет карьеру футболиста на клоуна за китайские бабосы

16:12

Производственник

На всех ветках разговоры только о деньгах Нищеброды ,запомните ,если тут будете висеть днями и ночами,то и останетесь обиженными

15:55

LeTaon

Ботаникум, сравниваете китайские "футбольные" доллары-евро с российскими? А сколько стоит ОДИН ОБАМЕЯНГ в китайских "футбольных" долларах-евро относительно ОДНОГО ОБАМЕЯНГА в немецких "футбольных" долларах-евро?

15:48

Nevropatolog

Это уже не смешно.

15:44

knyaz boltconskiy

Скоро будут менять вектор развития...А пока надо ещё успеть получить свои бабки футболерам.

15:10

Ботаникум

Это уже даже не из категории ОХРЕНИЗМОВ, скорее почти ЗА ГРАНЬЮ здравого смысла!!!! Получается, что в китайских "футбольных" долларах-евро ОДИН ОБАМЕЯНГ стоит больше ДЕСЯТИ СУПЕР-ПУПЕР-КОКОШ!?.........

15:08

serzheo

Браво Китай. Бей зазнавшихся саксов.

15:06

Спартач и че?

Китай мечты сбываются.

15:00

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