Клуб Халка и Виллаш-Боаша готов побить мировой трансферный рекорд

"Шанхай Шанган" может побить мировой рекорд по сумме трансфера. В сферу интересов китайского клуба, где играет экс-форвард "Зенита" Халк, вошел нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Шанхай Шанган", возглавляемый Андре Виллаш-Боашем, предложил за габонца 150 миллионов евро.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, самому Обамеянгу предложен контракт на сумму более 41 миллиона евро за сезон – около 800 тысяч в неделю. Это сделает Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Напомним, что в конце декабря игроком "Шанхай Шанган" стал полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов.

Новый клуб Ахмедова рекордсмен по трансферам