Клуб Халка и Виллаш-Боаша готов побить мировой трансферный рекорд

"Шанхай Шанган" может побить мировой рекорд по сумме трансфера. В сферу интересов китайского клуба, где играет экс-форвард "Зенита" Халк, вошел нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Шанхай Шанган", возглавляемый Андре Виллаш-Боашем, предложил за габонца 150 миллионов евро.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, самому Обамеянгу предложен контракт на сумму более 41 миллиона евро за сезон – около 800 тысяч в неделю. Это сделает Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Напомним, что в конце декабря игроком "Шанхай Шанган" стал полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов.
Баск
Где плач о бедных китайских бабушках? А-У!
16:18
Митяй Антибомж
Уверен, Обамеянг не променяет карьеру футболиста на клоуна за китайские бабосы
16:12
Производственник
На всех ветках разговоры только о деньгах Нищеброды ,запомните ,если тут будете висеть днями и ночами,то и останетесь обиженными
15:55
LeTaon
Ботаникум, сравниваете китайские "футбольные" доллары-евро с российскими? А сколько стоит ОДИН ОБАМЕЯНГ в китайских "футбольных" долларах-евро относительно ОДНОГО ОБАМЕЯНГА в немецких "футбольных" долларах-евро?
15:48
Nevropatolog
Это уже не смешно.
15:44
knyaz boltconskiy
Скоро будут менять вектор развития...А пока надо ещё успеть получить свои бабки футболерам.
15:10
Ботаникум
Это уже даже не из категории ОХРЕНИЗМОВ, скорее почти ЗА ГРАНЬЮ здравого смысла!!!! Получается, что в китайских "футбольных" долларах-евро ОДИН ОБАМЕЯНГ стоит больше ДЕСЯТИ СУПЕР-ПУПЕР-КОКОШ!?.........
15:08
serzheo
Браво Китай. Бей зазнавшихся саксов.
15:06
Спартач и че?
Китай мечты сбываются.
15:00