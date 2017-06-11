Клопп лично хочет убедить Мбаппе перейти в "Ливерпуль"

Руководство "Ливерпуля" намерено выделить средства на усиление состава в летнее трансферное окно, чтобы в следующем сезоне побороться за победу в чемпионате Англии. Как сообщает L'Equipe, нападающий "Монако" Кильян Мбаппе может перебраться в стан "красных". По информации источника, главный тренер английской команды Юрген Клопп лично беседовал с 18-летним французом, чтобы убедить того присоединиться к "Ливерпулю".

Ранее СМИ писали о том, что "Реал" и "Манчестер Сити" готовы заплатить 135 миллионов евро за Мбаппе, а "Арсенал" готовит предложение в размере 150 миллионов евро. Также игроком интересуется "ПСЖ".

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и сделал 14 голевых передач.