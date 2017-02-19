Клопп и Куман в шорт-листе "Барселоны"

"Барселона" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, сообщает Mirror. Каталонский клуб ищет специалиста с характером, который сможет настраивать команду на важные встречи.

Однако ливерпульский клуб надеется, что "Барселона" не обратится к ним по поводу приглашения тренера. Англичане доверяют Клоппу и не собираются с ним расставаться раньше окончания его шестилетнего контракта, который был подписан с тренером в июле 2016 года.

Помимо Клоппа в шорт-листе "Барселоны" – наставник "Эвертона" Роналд Куман, Йохан Кройф и Луи ван Гал.