17:41 | ФУТБОЛ — Трансферы

Клопп и Куман в шорт-листе "Барселоны"

0
0
0
0

"Барселона" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, сообщает Mirror. Каталонский клуб ищет специалиста с характером, который сможет настраивать команду на важные встречи.

Однако ливерпульский клуб надеется, что "Барселона" не обратится к ним по поводу приглашения тренера. Англичане доверяют Клоппу и не собираются с ним расставаться раньше окончания его шестилетнего контракта, который был подписан с тренером в июле 2016 года.

Помимо Клоппа в шорт-листе "Барселоны" – наставник "Эвертона" Роналд Куман, Йохан Кройф и Луи ван Гал.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ