Клайверт хочет продолжить карьеру в Англии

Нападающий "Аякса" Джастин Клайверт, который является сыном легендарного голландского форварда Патрика Клайверта, признался, что в будущем видит себя в чемпионате Англии. 18-летний голландец в этом сезоне забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи в 25 матчах.

- Если получишь хорошее предложение, то никогда не знаешь, как поступишь, - цитирует Sky Sports Клайверта. - Англия интересна мне. "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" - хорошие клубы, где я вижу себя через несколько лет.

Напомним, ранее СМИ писали об интересе к Клайверту со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".

СМИ: "Тоттенхэм" поборется с "МЮ" за 18-летнего сына Патрика Клайверта