18:24 | ФУТБОЛ — Трансферы

Клаудио Браво может стать одноклубником Черышева

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Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво попал в сферу интересов "Вильярреала", информирует Tribalfootball. Согласно источнику, испанский клуб, за который выступает полузащитник Денис Черышев, видит в чилийце замену для Серхио Асенхо, который в очередной раз порвал крестообразные связки.

Браво перешел в "Манчестер Сити" из "Барселоны" летом минувшего года, но в начале 2017-го потерял место в стартовом составе английского коллектива. В услугах 33-летнего стража ворот также заинтересован "Милан". Кроме того, Браво находится в шорт-листе "Лейпцига".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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knyaz boltconskiy

Черышев ещё не закончил разве?

19:31

Ботаникум

Клаудио, брат, ты там ДЕРЖИСЬ-КРЕПИСЬ: с самим Черышёнком можешь в одном автобусе ездить, одной раздевалкой пользоваться!

18:33

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