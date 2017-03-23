Клаудио Браво может стать одноклубником Черышева

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво попал в сферу интересов "Вильярреала", информирует Tribalfootball. Согласно источнику, испанский клуб, за который выступает полузащитник Денис Черышев, видит в чилийце замену для Серхио Асенхо, который в очередной раз порвал крестообразные связки.

Браво перешел в "Манчестер Сити" из "Барселоны" летом минувшего года, но в начале 2017-го потерял место в стартовом составе английского коллектива. В услугах 33-летнего стража ворот также заинтересован "Милан". Кроме того, Браво находится в шорт-листе "Лейпцига".