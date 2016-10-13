Китайский клуб готов заплатить 18 миллионов евро за ван Перси

Китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун" проявляет интерес к нападающему "Фенербахче" Робину ван Перси, сообщает Fotomac. За голландца потенциальные покупатели готовы отдать 18 миллионов евро, а переход может состояться зимой. Стамбульский клуб неплохо заработает на трансфере, если согласится продать ван Перси. В 2015 году голландец перешел из "Манчестер Юнайтед" за 6 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне нападающий провел в составе "Фенербахче" шесть матчей, в которых забил один мяч. Контракт ван Перси со стамбульским клубом рассчитан до лета 2018 года.