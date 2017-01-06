Китайские клубы готовы платить Деле Алли порядка одного миллиона долларов в неделю

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли находится в сфере интересов нескольких клубов чемпионата Китая. Согласно ESPN, претенденты на 20-летнего хавбека готовы предложить ему контракт с зарплатой 809 тысяч фунтов стерлингов в неделю (порядка одного миллиона долларов).

Вчера появилась информация о том, что Министерство культуры и спорта Китая намерено ограничить расходы клубов на трансферы и зарплаты легионеров. Поводом к такому решению стал трансфер нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса в команду "Шанхай Шеньхуа". Благодаря переходу в клуб из Поднебесной аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. За два года в новой команде 33-летний футболист получит 60 миллионов евро (более 700 тысяч евро в неделю).