19:12 | ФУТБОЛ — Трансферы

Китайские клубы готовы платить Деле Алли порядка одного миллиона долларов в неделю

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Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли находится в сфере интересов нескольких клубов чемпионата Китая. Согласно ESPN, претенденты на 20-летнего хавбека готовы предложить ему контракт с зарплатой 809 тысяч фунтов стерлингов в неделю (порядка одного миллиона долларов).

 
Карлос ТЕВЕС.Когда закончится "золотая лихорадка" в Поднебесной?

Вчера появилась информация о том, что Министерство культуры и спорта Китая намерено ограничить расходы клубов на трансферы и зарплаты легионеров. Поводом к такому решению стал трансфер нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса в команду "Шанхай Шеньхуа". Благодаря переходу в клуб из Поднебесной аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. За два года в новой команде 33-летний футболист получит 60 миллионов евро (более 700 тысяч евро в неделю).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxscorp78

они там какают деньгами чтоли?)))

19:19

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