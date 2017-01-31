Китайцы интересуются форвардом из третьего английского дивизиона

"Сканторп" отказался продавать нападающего Кевина ван Веена в Китай, утверждает BBC. Китайцы предлагали за 25-летнего форварда сумму в районе 4 миллионов фунтов стерлингов. При этом не называется, какой именно клуб проявлял интерес к голландцу.

Другие СМИ сообщают, что он выступает в китайской суперлиге. Отметим, что "Сканторп" играет в лиге 1 – третьем по силе дивизионе Англии. В нынешнем сезоне ван Веен забил уже десять голов во всех турнирах.

Голландские источники сообщают, что сам футболист подтвердил интерес к себе со стороны "Хенань Цзянье".