19:28 31 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Китайцы интересуются форвардом из третьего английского дивизиона

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"Сканторп" отказался продавать нападающего Кевина ван Веена в Китай, утверждает BBC. Китайцы предлагали за 25-летнего форварда сумму в районе 4 миллионов фунтов стерлингов. При этом не называется, какой именно клуб проявлял интерес к голландцу.

Другие СМИ сообщают, что он выступает в китайской суперлиге. Отметим, что "Сканторп" играет в лиге 1 – третьем по силе дивизионе Англии. В нынешнем сезоне ван Веен забил уже десять голов во всех турнирах.

Голландские источники сообщают, что сам футболист подтвердил интерес к себе со стороны "Хенань Цзянье".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Вот это "новость" - конкретно "ПЕРВО-СТРАНИЧНАЯ"!?..... А про Бузову НИЧЕГО????

19:34 31 января

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