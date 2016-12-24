18:43 | ФУТБОЛ — Трансферы

Китайцы готовы заплатить 7 миллионов евро за экс-форварда киевского "Динамо"

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Неназванный китайский клуб предложил "Олимпиакосу" 7 миллионов евро за нападающего Брауна Идейе, утверждает SoccerNet Nigeria. Правда, греческий клуб отклонил это предложение, так как считает сумму недостаточной. Красно-белые не отпустят 28-летнего нигерийца меньше чем за 10 миллионов евро.

За свою карьеру Идейе выступал за киевское "Динамо" и "Вест Бромвич", став рекордным трансфером в истории британского клуба (10 миллионов фунтов стерлингов). В "Олимпиакос" он перешел в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды, забив 11 голов в 20 матчах.

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