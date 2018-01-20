Кипиани перешел в "Омонию"

Российский нападающий Николай Кипиани перешел из "Этникоса" в "Омонию". 20-летний россиянин со своим новым клубом подписал контракт до 2019 года.
В текущем сезоне Кипиани сыграл в 17 матчах чемпионата Кипра, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, воспитанник "Локомотива" перебрался на Кипр в 2016 году.
Ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ο Nikolai Kipiani– AC Omonia Nicosia (@ACOmoniaNicosia) 19 января 2018 г.
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Aγωνιζόταν από το 2016 στον Εθνικό Άχνας, καταγράφοντας πέραν των 50 συμμετοχών και δέκα γκολ. Αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρωσίας (U19, U18, U17, U16, U15).#ΟΜΟΝΟΙΑ pic.twitter.com/3A2VwftEoz