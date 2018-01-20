Кипиани перешел в "Омонию"

Российский нападающий Николай Кипиани перешел из "Этникоса" в "Омонию". 20-летний россиянин со своим новым клубом подписал контракт до 2019 года.

В текущем сезоне Кипиани сыграл в 17 матчах чемпионата Кипра, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, воспитанник "Локомотива" перебрался на Кипр в 2016 году.