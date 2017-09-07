Кильян Мбаппе: "Дембеле советовался со мной перед переходом в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе рассказал о том, что его соотечественник Усман Дембеле советовался с ним перед переходом из дортмундской "Боруссии" в "Барселону". Француз перешел в испанский клуб за 105 миллионов евро.

- Мы разговаривали с Усманом, он спросил мое мнение по поводу его возможного перехода в "Барселону", - цитирует ESPN Мбаппе. - Я посоветовал ему перебраться в Испанию, ведь это великолепная возможность для него.

Уверен, он станет отличным игроком и составит мощную ударную силу с Месси и Суаресом. У Дембеле невероятный талант, в "Барселоне" он сможет сделать еще один шаг к его развитию.