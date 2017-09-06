Кильян Мбаппе: "Цена за мой трансфер? Она на меня не давит"

Новичок "ПСЖ" Кильян Мбаппе отметил, что решил перейти в парижский клуб из "Монако" на правах аренды не из-за возможности сыграть с Неймаром. Вместе с тем, нападающий признал, что бразилец станет для команды дополнительным преимуществом.

Напомним, Мбаппе в последний день трансферного окна перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа за 135 миллионов евро, при активации которой форвард станет игроком парижан до конца сезона-2021/22. Кроме того, "Монако" может получить еще 45 миллионов евро в виде бонусов.

- Я не занимался трансфером, - цитирует ESPN Мбаппе. - Моя цена смешна. Она не давит на меня.

Неймар? Он стал дополнительным преимуществом. Здорово играть с ним, но я пришел именно в клуб.

Ранее главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сообщил, что Мбаппе может дебютировать в составе нового клуба 8 сентября в матче чемпионата Франции против "Метца".