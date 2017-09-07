Кильян Мбаппе: "Арсенал" был реальным вариантом, но я изначально склонялся к "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе отметил, что общался с главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером по поводу своего возможного переезда в Лондон. По словам игрока, вариант с Парижем для него был приоритетным изначально. Форвард перешел из "Монако" на правах аренды с опцией обязательного выкупа контракта за 180 миллионов евро.

- Я действительно разговаривал с Венгером, он отличный тренер, - приводит The Telegraph слова Мбаппе. - Он пользуется уважением во Франции и хорошо работает с молодыми игроками. Это был реальный вариант для меня. Но изначально я склонялся к "ПСЖ". В семье сказали, что это должно быть мое решение. И я его принял.