КФС: встреча с ФФУ необходима, чтобы снять блокаду с крымского футбола

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что УЕФА выступит посредником в переговорах между КФС и Федерацией футбола Украины (ФФУ) как в вопросе трасферов крымских игроков, так и в развитии футбола на Крымском полуострове в целом. Вчера в Швейцарии делегация КФС провела переговоры с чиновниками УЕФА о развитии крымского футбола.

– Достигнута договоренность, что через какое-то время на нейтральной полосе должна состояться встреча между украинской федерацией и нами, – приводит ТАСС слова главы КФС. – Встреча обязательно пройдет в стенах УЕФА. Есть уже понимание и наработки, в том числе и по трансферам, и по международным встречам в Крыму. УЕФА готов выступить посредником этой встречи.

На сегодняшний день Украина полностью блокирует все международные встречи, а также приезд российских футбольных клубов в Крым, они постоянно пишут протесты по этому поводу и считают, что это должно быть согласовано с ними.