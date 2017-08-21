Кейн поддержал идею закрытия трансферного окна в Англии до старта сезона

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает правильной инициативу по закрытию трансферного окна в Англии до старта премьер-лиги, сообщает Goal. По мнению форварда, в настоящее время игроки, участвующие в сделках, становятся более рассеенными.

Отмечается, что несколько лет в периоды дозявок вокруг фигуры Кейна возникали слухи, согласно которым он собирается покинуть клуб из Лондона.

Ранее стало известно, что владельцы 20 клубов премьер-лиги могут принять решение об изменении сроков трансферных периодов 7 сентября. Для одобрения инициативы нужна поддержка 2/3 клубов. В случае положительного решения оно вступит в силу начиная с сезона-2018/19.