Кэйхилл может уйти из "Челси" после трансфера Ругани

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл может покинуть клуб, сообщает Evening Standart. Причиной может стать трансфер Даниэле Ругани из "Ювентуса", после которого англичанин потеряет место в основном составе.

В прошлом сезоне 32-летний футболист реже стал появляться на поле в составе лондонского клуба. В 27 встречах чемпионата Англии он не отметился результативными действиями.

Будущее Кэйхилла решится в ближайшие дни после переговоров с новым главным тренером клуба Маурицио Сарри. Футболист играет за "Челси" с 2012 года, его контракт с клубом истекает следующим летом. В футболке "синих" он провел 282 матча, забил 25 голов и сделал 7 результативных передач.