Кевин Стротман: "Надеюсь, что Балотелли перейдет в "Марсель"

Полузащитник "Марселя" Кевин Стротман прокомментировал возможный переход нападающего "Ниццы" Марио Балотелли в стан бело-голубых, сообщает L'Equipe.
– Это официально? – цитирует Стротмана L'Equipe. – Балотелли – отличный игрок и очень сильный футболист, я надеюсь, что он перейдет в "Марсель", но это не самое важное сейчас. Впереди у нас матч против "Лилля". Тем не менее, я буду первым, кто будет приветствовать его, если Марио официально станет игроком "Марселя".
В текущем сезоне Балотелли сыграл в 10 матчах за "Ниццу" и отметился одной голевой передачей.
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