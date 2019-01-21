Кевин-Принс Боатенг: "Я перехожу в "Барселону"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин Принс-Боатенг в ближайшее время перейдет в "Барселону" на правах аренды до конца текущего сезона с возможным правом выкупа. Как сообщает Sky Sports. 31-летний ганец уже попрощался со своими одноклубниками в итальянском клубе после сегодняшней тренировки.

Каталонцы смогут выкупить Принса-Боатенга летом за 8 миллионов евро.

​– Я знаю, что вам это не понравится, но мне предоставился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в "Барселону". А теперь я должен с вами попрощаться, – приводит слова Боатенга партнерам по "Сассуоло" Sky Sports.

В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл в 15 матчах за "Сассуоло", забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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