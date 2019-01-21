Кевин-Принс Боатенг перешел в "Барселону" на правах аренды

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Барселону", где будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт каталонцев.

Соглашение включает в себя вариант с выкупом 31-летнего ганца за 8 миллионов евро. Завтра футболист будет представлен в качестве игрока "Барселоны".

В текущем сезоне Боатенг сыграл в 15 матчах за "Сассуоло", забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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