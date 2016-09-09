Кевин-Принс Боатенг: "Переход в "Лас-Пальмас – правильный выбор"

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Кевин-Принс Боатенг, перешедший в испанский клуб из "Шальке", подчеркнул, что доволен сделанным выбором. Команда набрала 6 очков в первых двух матчах чемпионата Испании и возглавляет турнирную таблицу вместе с "Барселоной" и "Реалом".

– Все идет хорошо, – приводит Cadena Ser слова Боатенга. – И я говорю не только о том, что происходит на поле. Мне нравится и атмосфера в "Лас-Пальмасе". Я выбрал эту команду, потому что раньше не играл в Испании. После разговора с президентом клуба, который выразил большое доверие, сомнения исчезли. Я сделал правильный выбор.