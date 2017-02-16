16:23 | ФУТБОЛ — Трансферы

Кевин Кураньи: "Продолжить карьеру в России? Звучит привлекательно"

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Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, как уже сообщал "СЭ", не будет выступать в брестском "Динамо". Ранее футболист провел несколько тренировок в составе белорусского клуба. С 18 по 19 февраля он сыграет в составе немецкой команды на Кубке легенд, который пройдет в Москве. А после этого может завершить карьеру.

 
Февраль. Кевин КУРАНЬИ (второй справа) в гостях у динамовцев Владимира РЫКОВА, Люка УИЛКШИРА и Александра САПЕТЫ.Кевин Кураньи: "Смолову было бы очень хорошо играть за "Боруссию"

- Один мой друг представил меня руководству "Динамо" из Бреста, и я смог потренироваться с ними неделю, - цитирует ТАСС Кураньи. - Мне все понравилось: руководство, команда, люди, но я не думаю, что вернусь туда после турнира "Кубок легенд". Скорее всего, я поеду в Германию. Продолжить карьеру в России? Звучит привлекательно, буду думать после окончания турнира в Москве.

С 2010 по 2015 год Кураньи защищал цвета московского "Динамо", провел 151 матч и забил 56 голов. Последним клубом в его карьере был "Хоффенхайм", в котором он не смог забить ни одного мяча в 14 матчах сезона-2015/16.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4028950

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

ну не падать же до 0

16:33

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