Кевин Кураньи: "Продолжить карьеру в России? Звучит привлекательно"

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, как уже сообщал "СЭ", не будет выступать в брестском "Динамо". Ранее футболист провел несколько тренировок в составе белорусского клуба. С 18 по 19 февраля он сыграет в составе немецкой команды на Кубке легенд, который пройдет в Москве. А после этого может завершить карьеру.

- Один мой друг представил меня руководству "Динамо" из Бреста, и я смог потренироваться с ними неделю, - цитирует ТАСС Кураньи. - Мне все понравилось: руководство, команда, люди, но я не думаю, что вернусь туда после турнира "Кубок легенд". Скорее всего, я поеду в Германию. Продолжить карьеру в России? Звучит привлекательно, буду думать после окончания турнира в Москве.

С 2010 по 2015 год Кураньи защищал цвета московского "Динамо", провел 151 матч и забил 56 голов. Последним клубом в его карьере был "Хоффенхайм", в котором он не смог забить ни одного мяча в 14 матчах сезона-2015/16.