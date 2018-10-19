Кессье заинтересовал "ПСЖ" и китайский клуб

Полузащитник "Милана" Франк Кессье может покинуть Италию, сообщает TMW. Ивуариец попал в сферу интересов "ПСЖ" и "Бэйцзин Гоань". Они уже связались с агентом игрока, права на которого принадлежат "Аталанте", однако "Милан" обязан будет выкупить контракт Кессье до лета 2019 года за 24 миллиона евро.

По данным источника, "ПСЖ" готов заплатить около 30 миллионов евро за Кессье, тогда как китайский клуб готов предложить самому футболисту зарплату около 10 миллионов евро в год.

Кессье перешел в "Аталанту" в 2013 году, а в 2017-м перебрался в "Милан" на правах двухлетней аренды с опцией выкупа.