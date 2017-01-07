Казим-Ричардс перешел в "Коринтианс"

Нападающий Колин Казим-Ричардс в очередной раз сменил команду. 30-летний англо-турецкий футболист перебрался из "Куритибы" в "Коринтианс", подписав контракт, подробности которого не разглашаются. За свою прошлую команду, в которую игрок перешел в июне 2016 года, он провел 18 матчей, забив 2 гола и сделав 3 голевые передачи.

Стоит отметить, что "Коринтианс" стал тринадцатым клубом в карьере Казим-Ричардса.