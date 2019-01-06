13:15 | Футбол — Трансферы

"Кайрат" опроверг информацию о возможном переходе Самедова

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В пресс-службе "Кайрата" сообщили "СЭ", что казахстанский клуб не ведет переговоры с хавбеком Александром Самедовым. Сегодня издание Kazfootball опубликовало новость, согласно которой алмаатинцы рассматривают возможность приобретения Самедова после ухода из команды Исаэля.

– Данная информация является лишь обычным слухом, никак не относящимся к достоверным фактам, – сказали в пресс-службе "Кайрата".

5 января "Спартак" объявил о расторжении контракта с 35-летним Самедовым по обоюдноиу согласию сторон. (Игорь Новиков)

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