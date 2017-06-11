Кайл Лафферти: "Готов поиграть в чемпионате Азербайджана"

Нападающий сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Азербайджана (1:0) отметил, что игра для его команды получилась сложной. 29-летний форвард подчеркнул, что готов продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

– Матч получился тяжелым, мы были готовыми к этому, – цитирует Azerisport Лафферти. -Атмосфера была супер, болельщики очень эмоциональны. Знали, что азербайджанцы дома играют хорошо, но мы были намерены победить. Играли до конца и добились своего. У соперника был шанс забить, но мы смогли реализовать свой момент. Приятно покидать Азербайджан с тремя очками.

Слышал, что мною интересуются в Азербайджане. Я свободный агент и если есть интерес, то пуст говорят с моим агентом. Я готов к положительному ответу.