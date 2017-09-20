Кавани попал в сферу интересов "Челси"

"Челси" проявляет интерес к нападающему "ПСЖ" Эдинсону Кавани, сообщает Daily Mail. По информации источника, также в услугах уругвайского форварда заинтересован "Эвертон". Кроме английских клубов, интерес к Кавани проявляют "Наполи", "Милан", дортмундская "Боруссия" и "Ювентус".
Напомним, Кавани может сменить команду из-за конфликта с партнером по французскому клубу Неймаром. Инцидент произошел во время матча чемпионата Франции против "Лиона" (2:0). В этой встрече уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ, из-за стычки с одноклубником Неймар попросил руководство клуба выставить Кавани на трансфер.
- Ювентус
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- Пари Сен-Жермен / ПСЖ