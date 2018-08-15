"Катар СК" представил Это`О

"Катар СК" объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Анжи" Самюэлем Это' О. Детали контракта не уточняются.

Катарский клуб стал для 37-летнего игрока 13-м в карьере. Последним клубом камерунца был турецкий "Коньяспор".

Также Это'О выступал за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Барселону", "Мальорку", "Интер", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию" и "Антальяспор".