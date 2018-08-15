"Катар СК" представил Это`О

"Катар СК" объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Анжи" Самюэлем Это' О. Детали контракта не уточняются.
Катарский клуб стал для 37-летнего игрока 13-м в карьере. Последним клубом камерунца был турецкий "Коньяспор".
Также Это'О выступал за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Барселону", "Мальорку", "Интер", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию" и "Антальяспор".
أعلن نادي قطر " تعاقده مع اللاعب المحترف الكاميروني" صاموييل ايتو " في مؤتمر صحفي حضره سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن ناصر ال ثاني رئيس النادي #نادي_قطر #صامويل_ايتو pic.twitter.com/e3CFDHR22E– Qatar Sports Club (@QatarSportClub) 14 августа 2018 г.
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