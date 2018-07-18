Кассано сравнил Роналду с Надалем

Бывший нападающий "Реала" Антонио Кассано заявил, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду является одним из величайших спортсменов в истории. Он также считает, что 33-летний португалец будет прогрессировать под руководством главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри.

- Роналду является одним из величайших спортсменов в истории, - цитирует Кассано Football Italia. - Он заслуживает подобного успеха благодаря таланту и тяжелой работе. Криштиану получит потрясающий новый опыт в "Ювентусе" под руководством Массимилиано Аллегри, который является, пожалуй, лучшим тренером для него.

Кассано также сравнил Роналду с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

- Криштиану подобен Надалю, фантастическому атлету, успех которого основан и на таланте, и на тяжелой работе. Месси же больше похож на Федерера, представляющего собой чистый артистизм и класс, - сказал Кассано.

Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля, заключив с туринским клубом 4-летний контракт.