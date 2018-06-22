Карвахаль не уверен в том, что Роналду останется в "Реале"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль признался, что не знает, останется ли нападающий Криштиану Роналду в мадридском клубе на следующий сезон. Ранее сообщалось, что 33-летний португалец может покинуть команду и перебраться в "ПСЖ" или "Манчестер Юнайтед".

- Только он сам знает, уйдет или нет, - цитирует Карвахаля El Transistor. - Он самостоятельно будет принимать это решение. Надеюсь, Криштиану останется в Мадриде.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.