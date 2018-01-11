Каррера не исключил появления новичков в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью клубной пресс-службе не исключил появления новых футболистов в команде. Специалист добавил, что работа на трансферном рынке ведется.

– Произойдут ли какие-либо изменения в составе команды? Видите ли вы необходимость усиления в зимнее трансферное окно?

– На данный момент мы работаем над этим и посмотрим, что у нас получится.

– Успеют ли новобранцы влиться в состав до первого матча с "Атлетиком" (15 февраля. – Прим. "СЭ")?

– Все зависит от того, когда они приедут. Если приедут (смеется).