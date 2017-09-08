Каррассо перешел в "Галатасарай"

Вратарь Седрик Каррассо подписал контракт с "Галатасараем", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с ним заключено до конца сезона, зарплата составит около 600 тысяч евро. 5 тысяч евро вратарь получит за каждое очко, которое клуб наберет в матчах чемпионата Турции с его участием.
35-летний голкипер с июля является свободным агентом после истечения контракта с "Бордо". С клубом он выиграл Кубок и Суперкубок Франции. Каррассо был в заявке национальной команды на ЧМ-2010 и Евро-2012.
Cedric Carrasso Galatasaray’dahttps://t.co/9iYXCjztQ6 pic.twitter.com/fAu3Sf6Xfx– Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 8 сентября 2017 г.