Каррассо перешел в "Галатасарай"

Вратарь Седрик Каррассо подписал контракт с "Галатасараем", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с ним заключено до конца сезона, зарплата составит около 600 тысяч евро. 5 тысяч евро вратарь получит за каждое очко, которое клуб наберет в матчах чемпионата Турции с его участием.

35-летний голкипер с июля является свободным агентом после истечения контракта с "Бордо". С клубом он выиграл Кубок и Суперкубок Франции. Каррассо был в заявке национальной команды на ЧМ-2010 и Евро-2012.