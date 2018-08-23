Карлос Бакка: "Милан" хотел меня оставить, но я сам решил перейти в "Вильярреал"

Нападающий "Вильярреала" Карлос Бакка объяснил, почему решил уйти из "Милана". По словам колумбийца, итальянский клуб не хотел его отпускать.

- С самого начала тренировок со сборной перед чемпионатом мира я почувствовал желание вернуться в "Вильярреал", - приводит Football Italia слова Бакки. - У меня было много предложений от клубов из Лиги чемпионов, но Вильярреал - это то, что хотела моя семья. Тем более я снова заиграл в этой команде на своем уровне.

Я мог бы остаться в "Милане", был такой вариант. Гаттузо и Леонардо хотели, чтобы я остался. Но я уже решил уйти.