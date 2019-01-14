Карло Анчелотти: "Аллан останется в "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Аллан останется в команде, заявил главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что футболиста хотят приобрести "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

- В этих слухах нет правды, Аллан останется у нас, - цитирует специалиста Sky Sports. - Нам не нужно ничего обсуждать с президентом, поскольку в этом плане ничего не ожидается. Хочу, чтобы трансферное окно закрылось поскорее, и мы сосредоточились на футболе. Я не беспокоился, что могу потерять Аллана. Он провел фантастическую первую половину сезона. Надеюсь, вторую он проведет еще лучше.

28-летний бразилец в текущем сезоне провел 25 матчей за "Наполи" и сделал две результативные передачи.

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