10:05 | ФУТБОЛ — Трансферы

Карл-Хайнц Румменигге: "До 30 апреля "Бавария" может использовать право выкупа Комана"

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Исполнительный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что клуб выкупит права на вингера Кингсли Комана, который арендован у "Ювентуса". В то же время в Турине останется защитник Мехди Бенатиа, который был арендован у "Баварии".

– По Коману мы можем воспользоваться опцией выкупа, которая действует до 30 апреля, – цитирует Tuttosport Румменигге. – У него были некоторые трудности после Euro-2016, но в последнее время он вернулся на свой привычный уровень. Вероятно, мы используем опцию выкупа контракта.

Талант Бенатиа не обсуждается, но, к сожалению, у него были физические проблемы. Думаю, он останется в Турине, так как у нас есть четкое соглашение с "Ювентусом".

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