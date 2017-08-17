Карл-Хайнц Румменигге: "Бавария" не собирается продавать Санчеша"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не планирует продавать полузащитника Ренату Санчеша. Ранее сообщалось, что "Милан" заинтересован в приобретении 19-летнего футболиста, однако мюнхенцы ответили отказом.

– Не думаю, что мы продадим Санчеша в итальянский клуб, на него много претендентов, – цитирует Corriere dello Sport Румменигге. – Мы готовы отдать его в аренду, чтобы у него была игровая практика. Мы верим в Ренату и не будем его продавать. Он молодой игрок, ему нужно дать время.