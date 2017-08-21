Кариока сможет перейти в "Тигрес" только после согласия "Спартака"

Полузащитник "Атлетику Минейру" близок к переходу в "Тигрес". Однако как сообщает журналист Энрике Андре, хавбек сможет стать игроком мексиканской команды только после согласия "Спартака". В январе сам футболист заявил, что 50 процентов прав на него принадлежат московской команде, 50 – "Атлетику Минейро". Зимой стороны не смогли договориться о продаже Кариоки в один из клубов Китая.

Тем не менее, источник утверждает, что уже завтра "Спартак" пришлет все бумаги с одобрением перехода 28-летнего игрока в "Тигрес".

Напомним, что с 2009 по 2015 год Кариока принадлежал "Спартаку". В 2015 году красно-белые продали половину прав на бразильца "Атлетику Минейру".