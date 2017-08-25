Кариока перешел в "Тигрес"

Бывший полузащитник "Спартака" Рафаэл Кариока перешел в мексиканский "Тигрес", сообщает официальный Твиттер команды. 28-летний бразилец перебрался в Мексику из бразильского "Атлетику Минейру" и поставил подпись под контрактом на три года.

"Тигрес" заплатит за хавбека 4 миллиона евро. Половину этой суммы получит "Спартак", которому принадлежат 50 процентов экономических прав на Кариоку.

Напомним, что с 2009 по 2015 год Кариока выступал за "Спартак". В 2015 году красно-белые продали половину прав на бразильца "Атлетику Минейру".