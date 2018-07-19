10:31 | Футбол — Трансферы

Карикатура дня. Алиссон спасет "Ливерпуль"


Известный художник Омар Момани посвятил новую карикатуру переходу голкипера "Ромы"  Алиссона в "Ливерпуль". Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец прибыл на медосмотр в мерсисайдский клуб, с которым он подпишет 5-летний контракт. 

На карикатуре изображен огромный Алиссон, сжимающий в перчатках футбольный мяч, брошенный ему нынешним вратарем "Ливерпуля"  Лорисом Кариусом

- Алиссон спасет вас, - так подписана карикатура. 

Алиссон провел в "Роме" два сезона, отыграв в сумме 64 матча. Он был основным голкипером сборной Бразилии на ЧМ-2018.

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