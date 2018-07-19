Карикатура дня. Алиссон спасет "Ливерпуль"

Известный художник Омар Момани посвятил новую карикатуру переходу голкипера "Ромы" Алиссона в "Ливерпуль". Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец прибыл на медосмотр в мерсисайдский клуб, с которым он подпишет 5-летний контракт.

На карикатуре изображен огромный Алиссон, сжимающий в перчатках футбольный мяч, брошенный ему нынешним вратарем "Ливерпуля" Лорисом Кариусом.

- Алиссон спасет вас, - так подписана карикатура.

Алиссон провел в "Роме" два сезона, отыграв в сумме 64 матча. Он был основным голкипером сборной Бразилии на ЧМ-2018.