Капитан "Шальке" Ферманн: "Особенно жду матча с "Локо" и встречи с Хеведесом, Фарфаном и Штоффельсхаусом"

Капитан "Шальке" Ральф Ферманн в интервью клубной пресс-службе прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов для его команды. Клуб из Гельзенкирхена выступит в одном квартете с "Локомотивом", "Порту" и "Галатасараем".

- Я едва могу дождаться первой игры в Лиге чемпионов после трехлетнего перерыва. Особенно я жду матча с "Локомотивом" и встречи с Хеведесом и Фарфаном, а также со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом, которого помню по юношеской команде "Шальке", - цитирует Ферманна пресс-служба "Шальке". - У нас есть положительный опыт противостояния с "Порту" в 2008 году, когда мы впервые смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Галатасараю" мы проиграли в первом раунде плей-офф в сезоне-2012/13, в этот раз хотим выступить удачнее. Это будут сложные шесть матчей, наша цель - преодолеть групповой этап.

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