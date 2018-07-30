Канте не хочет переходить в "ПСЖ" и отменил встречу с представителями клуба

По информации Paris United, полузащитник "Челси" Н`Голо Канте не заинтересован в переходе в "ПСЖ". Игрок уже отменил встречу с представителями французского клуба.

Ранее сообщалось, что Канте является главной трансферной целью чемпионата Франции и даже после отказа игрока они попробуют сделать еще одно предложение.

В минувшем сезоне Канте провел 48 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Он стал чемпионом мира в составе сборной Франции этим летом. Канте выступает за "Челси" с 2016 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2021 года. По информации transfermarkt.de, его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.