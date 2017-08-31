Кампль перейдет из "Байера" в "Лейпциг"?

Полузащитник "Байера" Кевин Кампль перейдет в "Лейпциг", утверждает Bild. По информации источника, сумма трансфера составит 20 миллионов.

Отметим, что леверкузенцы могут получить еще 20 миллионов евро в качестве бонусов. Клуб получит дополнительные средства, если по итогам сезона-2017/18 "Лейпциг" попадет в Лигу чемпионов. Ожидается, что зарплата 26-летнего словенца в новом клубе составит 3 миллиона евро.

Напомним, Кампль выступает за "Байер" с 2015 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии он принял участие в одном матче, не отметившись результативными действиями.